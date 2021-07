Telefonbetrüger angezeigt

Steinhagen

Die Stimme am Telefon klingt weinerlich, ist nur schwer zu verstehen: „Mama, es ist etwas schreckliches passiert...“ Und während die Steinhagenerin noch stutzt und nachfragt, ob es die erwachsene Tochter denn tatsächlich ist („deine Stimme klingt so anders“), übergibt diese an einen Mann, der sich als Polizist vorstellt: „Es gab einen Verkehrsunfall. Ihre Tochter hat jemanden tot gefahren.“

Von Annemarie Bluhm-Weinhold