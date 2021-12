Telefonbetrüger fordert 70.000 Euro von 85-jährigem Paderborner

Die massive Welle von Betrugsversuchen am Telefon im Kreisgebiet dauere an, warnt die Paderborner Polizei. Opfer seien meistens ältere Menschen. Am Donnerstag forderten Betrüger gar eine kriminelle Kaution von 70.000 Euro von einem 85-jährigen Paderborner, scheiterten aber.

Der Anrufer stellte sich als Kriminalbeamter vor und behauptete, dessen Sohn habe bei einem Verkehrsunfall jemanden getötet. Wenn nicht bis 17.15 Uhr 70.000 Euro zum Amtsgericht Paderborn gebracht würden, müsse der Sohn ins Gefängnis. Der falsche Polizist gab den Hörer weiter und eine jüngere, männliche Stimme gab sich als der Sohn aus. Die Männer redeten ohne Unterlass auf den alten Herrn ein, selbst per Handy auf dem Weg zur Bank. Der Bankmitarbeiter vermutete sofort einen Betrug und rief den echten Sohn an. Damit flog der Betrug noch rechtzeitig auf. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

Bereits am Morgen war in Büren ein ähnlicher Betrugsversuch durch einen Bankmitarbeiter aufgedeckt worden. Opfer war eine 67-jährige Frau, deren Tochter angeblich einen Jungen totgefahren habe. In diesem Fall sollte die „Kaution“ 22.000 Euro betragen. Als das Opfer bei der Bank anrief, riet der Mitarbeiter, besser die Polizei zu verständigen. Im anschließenden Telefonat mit der Tochter, war schnell klar, dass diese nicht in einen Unfall verwickelt war.

In Salzkotten erstattete eine 63-Jährige Anzeige wegen eines Betrugsversuchs, bei dem die Täter behauptet hatten, sie habe in einem Gewinnspiel gewonnen. In einem zweiten Anruf erfragten die Betrüger die Bankdaten des Opfers. Die Frau wurde misstrauisch und versuchte erfolglos einen Rückruf. Sofort sperrte die Frau ihre Konten.

Bei der Polizei meldeten sich am Donnerstag weitere Opfer von Schockanrufen falscher Polizisten. Sie hatten die Betrugsversuche durchschaut und die Täter abblitzen lassen. Die Polizei rät dazu, bei Geldforderungen am Telefon sofort aufzulegen und sich umgehend an die Polizei oder eine vertraute Person zu wenden.

Die Polizei warnt:

„Egal von wem oder aus welchem Grund Geldforderungen am Telefon gestellt werden – legen Sie ohne weiter nachzufragen auf und gehen Sie niemals darauf ein. Wenden Sie sich umgehend an die Polizei oder eine vertraute Person. Angehörige, Freunde oder Bekannte sind aufgefordert, die älteren Menschen über die Maschen der Kriminellen aufzuklären und sich als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen.“

paderborn.polizei.nrw/artikel/achtung-betrueger-am-telefon