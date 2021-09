Telefonbetrüger geben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus

Der Kreis Paderborn warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Kriminelle geben sich am Telefon als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus. „Wachsam und misstrauisch bleiben, im Zweifel immer beim Gesundheitsamt nachfragen“, rät der Kreis.

Kriminelle nutzten die Corona-Pandemie seit längerem, um Zugang zu privaten Daten, Wohnungen oder Häuser zu erhalten und an Geld zu gelangen, heißt es in einer Mitteilung von Mittwoch weiter.

Der aktuelle Hintergrund: Ungeimpfte müssen von Oktober an ihre Tests privat bezahlen. Das scheint nun bereits die Basis einer neuen Betrugsmasche zu sein. Der Kreis schildert einen Fall, bei dem eine forsche Stimme am Telefon fragte: „Haben Sie einen Test gemacht?“ Der Angerufene bejahte die Frage. Dann kam die Ansage der angeblichen Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes, dass er bis auf Weiteres in Quarantäne sei und er die Tests selbst zu zahlen habe.

Durch Zufall erfuhr das Paderborner Kreisgesundheitsamt von diesem Fall, da eine echte Mitarbeiterin am selben Tag die Ehefrau des Angerufenen im Zuge einer Kontaktnachverfolgung angerufen hatte und diese mitteilte, dass für ihren Mann bereits Quarantäne angeordnet worden sei. Seine Daten lagen jedoch dem Gesundheitsamt noch gar nicht vor.

„Wir rufen niemals mit unterdrückter Nummer an. Wir melden uns immer mit Namen. Wir ordnen niemals eine Quarantäne bis auf Weiteres an. Auch muss niemand, dessen Schnelltest positiv ist und dann einen PCR-Test machen muss oder jemand mit Corona-Symptomen die Tests selbst bezahlen“, sagt dazu die Leiterin des Paderborner Kreisgesundheitsamtes, Dr. Constanze Kuhnert. Wer einen solchen Anruf erhält oder Zweifel hat, sollte sich im Kreisgesundheitsamt rückversichern: 05251/3083333.

„Die Phantasie der Kriminellen ist unbegrenzt. Bleiben Sie immer wachsam und misstrauisch“, wird Corinna Koptik, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Paderborn, zitiert. Alle, die einen Anruf dieser Art erhalten und einen Betrug vermuten, können unter 05251/3060 Anzeige bei der Polizei erstatten.