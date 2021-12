Telekom baut Glasfasernetz weiter aus

Paderborn

Im Gewerbegebiet Schultze-Delitsch-Straße in Paderborn erhalten die rund 110 Unternehmen Anschluss ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, werde es in dem Gewerbegebiet unmittelbar mit den Detailplanungen für den Glasfaserausbau beginnen.

