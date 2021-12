Tempo 187: Tesla-Jungfernfahrt endet in Polizeikontrolle

21-jährigen Fahrer erwartet Bußgeld in Höhe von 700 Euro

Da sich Anwohner aufgrund von Lärmbelästigungen durch Raser auf der Ostwestfalenstraße bei Steinheim an die Polizei gewandt hatten, ist am Samstag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt worden, bei der das Elektroauto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war. Direkt zum Start der Geschwindigkeitsmessung gegen 22 Uhr auf der B252 fiel als erstes Fahrzeug ein Auto ohne lautes Motorengeräusch auf, das in Richtung Blomberg unterwegs war. Die Messung des Tesla ergab 187 Stundenkilometer! Der 21-jährige Fahrer war mit einem Neuwagen unterwegs, den er erst im Laufe des Tages bei einem Händler abgeholt hatte, berichtete die Polizei.