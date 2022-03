Tempo 30 für Engers Innenstadt?

Viele europäische Großstädte machen es vor. In Metropolen wie Rom, Dublin, Amsterdam, London, Helsinki und Brüssel gilt Tempo 30 im Innenstadtbereich. Der Arbeitskreis „Verkehrswende“ des Klimaschutzbeirats (KSB) diskutiert eine solche Reglementierung für die Widukindstadt.

Der Klimaschutzbeirat hat in seiner Sitzung angeregt, über Tempo 30 in der kompletten Innenstadt nachzudenken.

In den Modellstädten Mainz und Hannover gilt in der gesamten Innenstadt Tempo 30. Die Städte Freiburg, Leipzig, Aachen, Augsburg, Hannover, Münster und Ulm haben eine Initiative in Gang gesetzt, um zu erwirken, dass Städte selbst über das Tempo 30-Limit bestimmen können.