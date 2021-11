Tempo 30 wird geprüft

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung in kleinen Anliegerstraßen und an Gefahrenpunkten in der Innenstadt ist auch in Lübbecke längst die Regel. Für weitere Absenkungen etwa auch auf Hauptverkehrsadern fehlt allerdings noch der rechtliche Spielraum für die Kommunen. Die Verkehrsminister der Bundesländer arbeiten allerdings daran.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar