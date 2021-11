Tempo 80 ab Freitag

Nach Angaben des Landesbetriebes Straßen NRW gilt diese Regelung stadtein- wie auch stadtauswärts zwischen dem Ende des städtischen Teils des OWD in Höhe der Brücke Haller Weg und der Baustelle auf der Graphia-Brücke, damit eine angemessene Geschwindigkeit in und aus der Baustelle erzielt wird, denn in der Baustelle gilt 60 km/h. Die Baustelle auf der Graphia- Brücke dauert bis in das Frühjahr 2022 hinein.

