Temporeich und voller Pointen

Gleich an zwei Tagen sind Zuschauer im Forum Kirchlengern in den Genuss eines Theatererlebnisses der besonderen Art gekommen. Anlässlich seines fünfjährigen Bestehens führte das „Junge Theater Kirchlengern“ die temporeiche Krimikomödie „Der Koffer aus der S1“ auf.

Die Karten seien diesmal in einem kometenhaften Tempo verkauft gewesen und es mussten auch einige Absagen erteilt werden, weil die 120 Plätze auf zwei Termine begrenzt waren, sagt Regisseur Michael Schmalz. Ebenso schnell wie der Kartenkauf waren in der Premiere die Hände des Publikums warm geklatscht und die Lachtränen im Fluss.

Zum Inhalt: Theologiestudentin Antonia Ostermann kehrt nach ihrem Stipendium in den USA ins heimatliche Hamburg zurück, wo sie mit ihrem Bruder Paul und zwei weiteren Kommilitoninnen eine Studenten-WG bewohnt. Die Truppe ist an Mittellosigkeit nicht zu überbieten und schuldet ihrer Vermieterin Helene Bretthauer mehrere Monatsmieten. Jeder Versuch, an Geld zu kommen, scheitert an der Tollpatschigkeit der Studenten. Ist es ein Wink des Himmels, dass Antonia in der S-Bahn-Linie 1 sich nicht ihren eigenen Koffer schnappt, sondern den einer im Zug gestorbenen Mitfahrerin, der mit 185.000 Euro gefühlt ist?

Für die Studenten heißt es nun, möglichst schnell nach Afrika abzuhauen, bevor die Ordnungshüter feststellen, dass die Tote im Zug gar nicht Antonia Ostermann ist und sich womöglich auf die Suche nach dem Geld machen.

Leider haben die gewieften Kinder der Vermieterin Wind von der Flucht nach Afrika bekommen. Nach und nach verwickeln sich alle Protagonisten in ein scheinbar unlösbares Geflecht voller Lügen und Intrigen. Es wird schnell klar, dass die wirkliche Tote Professorin El-Arabi, eine Gast-Dozentin an der Uni Hamburg, ist, die brisante Sachen im Nahen Osten recherchiert hat. Aber ist das wirklich der Grund, warum El-Arabi mit Botox zum Schweigen gebracht wurde?

Zeit zum Verschnaufen bot die temporeiche Dramaturgie den Zuschauern im ausverkauften Forum nicht. Krimi, eben! Dafür wurden pointierte Gags im Sekundentakt abgefeuert, ein spielfreudiges Ensemble lieferte sich Spitzen mit Tiefgang und handfeste Action wie eine Schlägerei und eine Jagd durchs Wohnzimmer, die nicht nur Zuschauer sondern auch die Kulissen-Couch mitriss, gab es auch noch.

„Dabei schwebte das Damokles-Schwert der Corona-Pandemie wie bei anderen Laienspielgruppen auch über unseren Köpfen“, äußert sich Regisseur Schmalz. „Vier von den 16 Rollen mussten in den letzten 21 Monaten aus den verschiedensten Gründen neu besetzt werden. Ich bin froh, dass die Neubesetzungen diese Mammut-Aufgabe so souverän gemeistert haben, bedaure den Verlust, aber freue mich über die talentierten Neuen“, lobte Schmalz den Ensemble-Zuwachs. Die 60 Zuschauer honorierten das Krimispektakel am Sonntag mit gebührendem Applaus.

Es spielten an beiden Tagen: Finja und Fiona Batki, Hannah Bäumer, Ekatharina Brückmann, Maya Dobler, Lasse Frenzel, Nicole Hansmann, Achim Köppen, Ilka Lohmann, Celina Kehlenbrink, Rebecca Sass, Joelle und Michael Schmalz, Marie Unruh, Lia Marie Vette und Esber Youssef.