Tennishalle rückt in weite Ferne

Da lag noch Begeisterung in der Luft, vor vier Jahren: Der Lübbecker Tennisclub LTC und die Post und Telekom Sportgemeinschaft PTSG hatten sich entschlossen, in Eigenregie eine neue Tennishalle zu bauen. Ihre alte Winterheimat, das Sportzentrum Rote Mühle, war an die Firma Westfleisch für eine geplante Firmenerweiterung verkauft worden, und mit Hilfe eines freien Grundstücks nebenan und eines Zuschusses der Stadt sollte die Zukunft des weißen Sports in der Stadt gesichert werden. Doch der Unternehmergeist aus dem Winter 2017/2018 ist verflogen: Ein neues Mitgliedervotum des LTC hat sich gegen das Eine-Million-Euro-Projekt ausgesprochen. Ist der Hallen-Neubau damit gescheitert?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar