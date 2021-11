„Terminkalender 2022 ist voll wie nie“

OWL Sport & Event GmbH in Halle ehrt langjährige Mitarbeiter im Court Hotel

Halle

„Es ist für uns die erste größere Ehrung von Mitarbeitern nach langer Zeit. Eine tolle Sache, denn so etwas war lange nicht möglich“, sagt Ralf Weber, der als Geschäftsführer der OWL Sport & Event GmbH in Halle jetzt zu einer kleinen Feierstunde in den Wintergarten des Court Hotels geladen hatte.

Von Malte Krammenschneider