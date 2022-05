Terra-Wortmann-Open: Daniel Altmaier erhält eine Wildcard

Die Qualifikanten gehen aus der am Mittwoch veröffentlichten „Acceptance List“ der Spielervereinigung ATP hervor.

Altmaier und Otte hatten sich in den letzten Monaten hartnäckig in der Weltrangliste nach vorne gearbeitet und als deutsche Nummer zwei und drei in der Tennis-Hierarchie etabliert – allerdings reichten die Ranglisten-Platzierungen noch nicht für einen direkten Start in Halle.

In Halle gehen mit Daniil Medvedev (ATP 2), Olympiasieger Alexander Zverev (ATP 3), Stefanos Tsitsipas (Griechenland/ATP 4), Andrey Rublev (ATP 7) und Felix Auger-Aliassime (Kandada/ATP 9) fünf Top-Ten-Asse an den Start.

Aus den Top 20 kämpfen zudem Jannik Sinner (Italien/ATP 12), Hubert Hurkacz (Polen/ATP 13) und die beiden Spanier Pablo Carreno Busta (ATP 18) und Roberto Bautista Agut (ATP 19) um die Pokaltrophäe.

Turnierdirektor Ralf Weber rechnet bei der Rückkehr der Fans wieder mit mehr als 100.000 Zuschauern am Schauplatz des ATP-500-Rasenklassikers.