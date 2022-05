Terra Wortmann Open: Eine kleine WM und viele Hits

Beim Tennis-Weltranglistenturnier Terra Wortmann Open kämpfen vom 11. bis 19. Juni erneut Weltklasse-Spieler wie Alexander Zverev, Danii Medvedev oder Stefanos Tsitsipas um den Titel und ATP-Punkte. In der 28-jährigen Turnier-Geschichte haben bisher 2.85 Millionen Zuschauer die „Haller Rasenfestspiele“ besucht. Neben der Verpflichtung der Tennis-Stars ist das Unterhaltungsprogramm abseits der Courts ein Grund für die Erfolgsgeschichte. Wenn in der OWL-Arena am Abend der letzte Punkt ausgespielt ist, dann treten auf dem Stadiongelände nationale und internationale Künstler auf. Mit dem sogenannten Tennistainment haben die Haller Verantwortlichen Maßstäbe gesetzt, wie Turnierdirektor Ralf Weber findet: „Es gibt kaum ein vergleichbares Turnier, bei dem so viel Unterhaltung wie in Halle geboten wird.“

