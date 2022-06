Topfeld soll die Zuschauer anlocken

Gerry Weber Open, Noventi Open, jetzt Terra Wortmann Open – das ATP-Turnier in Halle startet nach der Pandemie-bedingten Absage im Jahr 2020 und dem Turnier ohne Zuschauer 2021 an diesem Samstag (bis 19. Juni) mit neuem Namen in seine 29. Auflage.

Geblieben ist das Ziel des Veranstalters, die 100.000er-Marke auch in diesem Jahr zu knacken. Ein wenig hilfreich könnte dabei sein, dass in diesem Jahr weder eine Fußball-WM noch eine Fußball-EM in direkter Konkurrenz zum Rasenturnier in der OWL-Arena stehen.

Besonders stark ist diesmal das Teilnehmerfeld. Sechs Spieler sind in der aktuellen Weltrangliste unter den Top13. Turnierdirektor Ralf Weber: „Genau rechtzeitig zur Rückkehr der Fans bieten wir ein absolutes Weltklassefeld. Von der ersten Runde an wird es unglaublich intensive und packende Matches geben.“

Eigentlich sollte Fan-Liebling Alexander Zverev ebenfalls in Halle aufschlagen, wollte auch dort endlich seinen ersten Finaltriumph feiern. Doch bekanntermaßen hat sich die deutsche Nummer eins in Paris schwer verletzt und sowohl in Halle wie auch in Wimbledon seinen Start abgesagt.

Ein Blick in die OWL-Arena: Dort finden am 19. Juni die Finals im Einzel und Doppel wieder vor Publikum statt. Foto: Thomas F. Starke

„Das ist unglaublich bitter für Sascha, er hat ein herausragendes Turnier gespielt und hatte eine echte Chance auf den Titel und die Nummer eins der Welt“, sagte Halles Turnierdirektor Ralf Weber. „Natürlich hätten wir ihn gerne bei uns in Halle spielen gesehen, aber nun ist erst einmal wichtig, dass er schnell wieder genesen wird.“

Deshalb sind bisher auch lediglich zwei deutsche Spieler im 32er-Hauptfeld. Daniel Altmaier rutschte direkt rein, Oscar Otto tritt dank einer Wildcard an.

Um Punkte und Geld geht es auch auf dem Centre Court und den Nebenplätzen. 500 Ranglistenpunkte gibt es etwa für den Einzelsieger – und 399.170 Euro.

Tennis-Nostalgie erwartet die Fans gleich an diesem Sonntag auf dem Centre Court – bei der „Champions Trophy“ gastieren dann die Doppel Tommy Haas/Younes El Aynaoui und Thomas Muster/Mansour Bahrami.

Haas hatte im Jahr 2012 mit seinem Finalsieg gegen Roger Federer und dem zweiten Titelgewinn für eine der größten Sensationen der Turniergeschichte gesorgt. „Die Rückkehr nach Halle ist mit den schönsten Erinnerungen für mich verbunden. Es wird sicher ein stimmungsvoller Auftritt vor den tollen Fans dort“, sagt Haas, der inzwischen selbst Turnierdirektor des ATP-Masters im kalifornischen Indian Wells ist.