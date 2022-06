Topgesetzter Daniil Medvedev vor kniffliger Auftaktaufgabe gegen David Goffin

Wer darf am Ende der Terra Wortmann Open den Siegerpokal hochhalten? Dafür wurde nun das Einzelfeld des am Montag startenden ATP-500er-Rasenevents ausgelost. An dem Zeremoniell haben (von links) Hostess Anja Schlink, Tennisprofi Daniel Altmaier, Turnierdirektor Ralf Weber und Hostess Jana Hippauf teilgenommen.

Foto: Terra Wortmann Open