Terrassentür hält Einbrechern Stand

Mit zuvor aus einem Geräteschuppen entwendeten Werkzeugen haben Einbrecher am Arnikaweg in Paderborn versucht, die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses zu öffnen. Die Tür wurde schwer beschädigt, hielt aber Stand.

Unbekannte Täter scheitern am Arnikaweg in Paderborn

Die unbekannten Täter waren nach Angaben der Polizei am Freitag zwischen 16.30 und 20 Uhr am Arnikaweg zunächst in einen Geräte- und einen Garagenschuppen eingebrochen. Mittels dort aufgefundenem Werkzeuge versuchten sie, die Terrassentür eines Reihenhauses aufzuhebeln.

Es entstand massiver Schaden an der Terrassentür, jedoch konnte diese nicht geöffnet werden. Die unbekannten Einbrecher ließen die Werkzeuge anschließend liegen, so dass letzten Endes nichts gestohlen wurde.