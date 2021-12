Testcenter in Herford und Löhne durchgehend geöffnet

Die Corona-Testzentren der Mühlenkreiskliniken sind an den Feiertagen und zwischen Weihnachten und Neujahr durchgehend geöffnet. Es sind jedoch zum Teil geänderte Öffnungszeiten zu beachten.

Wer sicher drankommen will, sollte vorher einen Termin buchen

Mit großem Andrang in den Corona-Testzentren – hier eine Szene aus dem Drive-In am Alten Güterbahnhof in Herford – rechnen die Mühlenkreiskliniken in den kommenden Tagen.

So ist mm 24. und am 31. Dezember (Heiligabend und Silvester) von 6 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Januar (Neujahr) von 12 bis 19 Uhr. Das teilen die Mühlenkreiskliniken mit.

Da ein großer Andrang erwartet werde, sei eine Terminbuchung oder eine Selbstregistrierung unter www.muehlenkreiskliniken.de/testzentrum ratsam. Bei großem Andrang könne ein Test ohne Terminbuchung nicht garantiert werden.

Ein Testzentrum der Mühlenkreiskliniken in Herford ist der Drive-in am Alten Güterbahnhof. Regulär geöffnet ist hier montags bis samstags von 6 bis 21 Uhr und sonntags von 9 bis 21 Uhr. Ein zweites Testzentrum befindet sich an der Oststraße 23, hier ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

In Löhne betreiben die Mühlenkreiskliniken einen Drive-In am Festplatz. Geöffnet ist hier montags bis samstags von 6 bis 21 Uhr sowie sonntags von 9 bis 21 Uhr. Außerdem gibt es noch das Testzentrum Kaisercenter an der Albert-Schweitzer-Straße 37: Hier ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.