Testen statt tanzen

Der Disco-Betrieb ruht seit langem, deshalb ist der Go Parc in Herford jetzt Testzentrum.

Im Go Parc ist Herfords 13. Abstrichzentrum an den Start gegangen – täglich mindestens 15 Stunden geöffnet

So sieht die Tanzfläche im Go Parc derzeit aus: In der Eventhalle wurde ein Testzentrum eingerichtet.

Seit einigen Tagen können an der Wittekindstraße 22 in Bahnhofsnähe Termine für kostenlose Antigen-Schnelltests gebucht werden. Ein Partnerunternehmen des Go-Parc-Betreibers, beide teilen sich die gleiche Adresse in Paderborn, bietet in der Eventhalle des Clubs jetzt Testmöglichkeiten an. Termine für einen kostenlosen Antigen-Schnelltest sind unter schnelltest-bahnhof.de buchbar.