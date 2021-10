Testpflicht als Hürde zum Freizeitspaß

Im Museum Schloss Fürstenberg wird derzeit ein „Trickfilm-Workshop“ angeboten. Veranstalter sind unter anderem das Museum, das „Juzi“ Höxter und Boffzen. „Die Kinder tragen zwar Masken, brauchen aber keinen Coronatest“, so eine Mitarbeiterin. In Niedersachsen müssen die Jüngsten in den Schulferien im Gegensatz zu NRW keinen Testnachweis vorlegen.Im Museum Schloss Fürstenberg wird derzeit ein „Trickfilm-Workshop“ angeboten. Veranstalter sind unter anderem das Museum, das „Juzi“ Höxter und Boffzen. „Die Kinder tragen zwar Masken, brauchen aber keinen Coronatest“, so eine Mitarbeiterin. In Niedersachsen müssen die Jüngsten in den Schulferien im Gegensatz zu NRW keinen Testnachweis vorlegen.

Foto: Museum Schloss Fürstenberg