Tests machen den Unterschied

2G plus-Regelung in Herfords Diskotheken: Das X war am Wochenende geschlossen – im GoParc wurde gefeiert

Herford

Die in der vergangenen Woche eingeführte 2G plus-Regelung für Diskotheken hinterlässt ihre Spuren. So ist das X am Wochenende geschlossen geblieben. Im GoParc hingegen wurde gefeiert. „Die Gästezahlen waren aber etwas geringer als sonst“, sagt GoParc-Geschäftsführer Lukas Kuhlmann. Manche Gäste seien noch nicht geimpft.

Von Hartmut Horstmann