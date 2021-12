Teststation am Krankenhaus öffnet

Ab Freitag, 17. Dezember, geht das Corona-Testzentrum am Krankenhaus Rahden an den Start

Das angekündigte Corona-Testzentrum am Krankenhaus Rahden nimmt am Freitag, 17. Dezember, ab 6 Uhr morgens seinen Betrieb auf. Das Testzentrum ist täglich montags bis sonntags von 6 bis 20 Uhr geöffnet. An Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten geänderte Öffnungszeiten. Am 24. und 31. Dezember ist das Testzentrum von 6 bis 14 Uhr geöffnet und am 1. Januar von 14 bis 20 Uhr. Bei voller Auslastung sind täglich bis zu 2.000 Tests möglich.

„Im Rahdener Raum gab es für die Bürgerinnen und Bürger bislang kein großes Corona-Testzentrum. Da die Tests derzeit aber in vielen Lebensbereichen sehr wichtig sind, haben wir innerhalb kürzester Zeit ein neues Testzentrum vor dem Krankenhaus Rahden geplant und eröffnet“, sagt der Geschäftsführer des Johannes Wesling Klinikums Minden und des Krankenhauses Rahden Mario Bahmann.

Bürgermeister Dr. Bert Honsel begrüßt das neue Angebot der Mühlenkreiskliniken im Herzen der Stadt: „Gerade zu Weihnachten sind soziale Begegnungen in der Familie und unter Freunden sehr wichtig. Ein zusätzlicher Coronatest ist ein wichtiges Instrument, um ein friedliches und sicheres Weihnachtsfest im Kreis der Liebsten zu feiern. Insofern danke ich den Mühlenkreiskliniken, dass sie dieses Angebot hier in Rahden geschaffen haben.“

In dem Testzentrum sind künftig kostenfreie Corona-Schnelltests, kostenpflichtige PCR-Tests und angeordnete und damit kostenfreie PCR-Tests möglich. Auch eine Kontaktwarnung der Corona-Warn-App berechtigt zu einem kostenfreien PCR-Test.

Um den Ablauf zu beschleunigen, ist eine Registrierung vor dem Test unter www.muehlenkreiskliniken.de/testzentrum wünschenswert. Mit dem QR-Code werden alle Daten übermittelt. Alternativ kann auch eine Krankenkassenkarte mitgebracht werden. Außerdem ist ein Ausweis erforderlich, um die Identität zu prüfen.

Das Ergebnis wird über einen QR-Code aufs Handy übermittelt. Im Ausnahmefall kann das Testergebnis auch vor Ort ausgedruckt werden.

Weitere Testzentren der Mühlenkreiskliniken im Kreis Minden-Lübbecke befinden sich in Lübbecke auf dem Blasheimer Markt, in Minden auf Kanzlers Weide und vor dem Johannes Wesling Klinikum und in Bad Oeynhausen vor dem Krankenhaus. Terminbuchung und Anmeldungen unter www.muehlenkreiskliniken.de/testzentrum.