Teststellen Weihnachten geöffnet

Sowohl der Bundesgesundheitsminister wie auch Bielefelds Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger haben angesichts der fortschreitenden Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus an die Bevölkerung appelliert, an den Weihnachtsfeiertagen vor Treffen im Freundes- oder Familienkreis von den zahlreichen Testmöglichkeiten Gebrauch zu machen.

Viele Coronateststellen in Bielefeld haben auch an den Weihnachtstagen geöffnet.

Zahlreiche Anbieter in Bielefeld führen sowohl an Heiligabend wie auch an den Weihnachtsfeiertagen Coronatests durch.