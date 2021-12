Testtermine vor Feiertagen stark nachgefragt

Vor dem Familienbesuch an den Weihnachtsfeiertagen noch schnell einen Corona-Test machen? Diese Möglichkeit scheinen viele Bielefelderinnen und Bielefelder in Anspruch nehmen zu wollen.

Den Anbieter PVM erreichen bereits jetzt viele Fragen nach den Öffnungszeiten der Test- und Impfzentren. „Wichtig ist, dass PoC- und PcR-Termine frühzeitig online gebucht werden“, teilt PVM-Geschäftsführer Markus Wendler mit. PcR- Testungen könnten an den Öffnungstagen bis maximal 12 Uhr erfolgen. Die Ergebnisse würden weiterhin innerhalb von 24 bis 48 Stunden online zur Verfügung gestellt.

Die PVM-Testzentren in Bielefeld haben an Heiligabend von 8 bis 13 Uhr, am zweiten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 13 Uhr, an Silvester von 8 bis 13 Uhr sowie am Sonntag, 2. Januar, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahr sind die Testzentren geschlossen.

Die Impfzentren dürfen aufgrund der Vorgaben des Landes NRW am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar geschlossenen bleiben. Geöffnet haben den PVM-Impfzentren an Heiligabend und Silvester jeweils von 9 bis 13 Uhr sowie am 2. Januar von 10 bis 18 Uhr.

Terminbuchungen jeweils unter https://testzentrum-bi.de/