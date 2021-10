Testzentren behalten Entwicklung im Auge

Mit wenigen Ausnahmen: Wer sich in Bad Oeynhausen auf Corona testen lassen will, muss seit Montag dafür aus der eigenen Tasche zahlen

Bad Oeynhausen

Eigentlich sollten die Corona-Schnelltests in den beiden großen Testzentren im Bad Oeynhausener Stadtgebiet von Montag dieser Woche an zwischen zwölf und 15 Euro kosten. Als am vergangenen Freitag die Mühlenkreiskliniken (MKK) die Kosten für einen Schnelltest auf 8,80 Euro festlegten, reagierten die Anbieter auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum Werre-Park und am Kurpark.

Von Louis Ruthe