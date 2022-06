Testzentren in Enger und Spenge machen weiter

Ab Juli sind die Corona-Schnelltest für die meisten Bürger nicht mehr kostenfrei. Wer einen Abstrich vornehmen lassen möchte, muss drei Euro aus eigener Tasche dazu zahlen, so sieht es die neue Testverordnung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor.

Die Teststellen in Enger und Spenge wollen ihre Öffnungszeiten auch nach dem 1. Juli weitestgehend beibehalten.

Dass sich der Erlass auch auf die Besucherzahlen der Teststationen in Enger und Spenge auswirken wird, nehmen alle Betreiber als sicher an. Schließen will deswegen aber keiner von ihnen.