Testzentren verlängern Zeiten

Diese sind von Mittwoch, 1. Dezember, an montags bis donnerstags von 8 bis 20 Uhr, am Freitag und Samstag von 8 bis 21 Uhr und sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Testzentren in der Oststraße in Herford und am Kaisercenter in Löhne verkürzen ab 1. Dezember die Öffnungszeiten auf täglich von 9 bis 16 Uhr. Das Testzentrum in Löhne-Gohfeld ist ab sofort geschlossen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar