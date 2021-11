Testzentrum: Bürger bedrohen Mitarbeiter

Ende September war das innerstädtische Testzentrum am MuM-Gebäude gegenüber vom Stadtgarten geschlossen worden. Der Bedarf war nicht mehr vorhanden. In der Folge wurden am Testzentrum Ennigloh pro Tag etwa 150 Abstriche entnommen, um möglichen Corona-Infektionen auf die Spur zu kommen. „Für vergangenen Dienstag hatten sich 1000 Personen angemeldet – und weitere 30 Prozent sind zudem ohne Termin gekommen“, schildert Dr. Beckmann die aktuelle Situation. Kein Verständnis hat der Arzt für die Art und Weise, wie politisch derzeit aus dem Stand heraus in Sachen Corona Entscheidungen getroffen werden. „Das ist in etwa so, als würde ich mich in die Fußgängerzone stellen und ‚Freibier für alle‘ rufen, aber überhaupt nicht wissen, wo ich das Bier herbekomme“.

