Testzentrum plant weitere Straße

Für das Testzentrum in der ehemaligen Realschule Spenge wird zusätzliches medizinisches Personal gebraucht.

Für das Testzentrum in der ehemaligen Realschule Spenge wird Personal gesucht.

Derzeit sei der Andrang vor allem in den Vormittagsstunden so groß, dass man eine weitere Teststraße eröffnen wolle, um die Kapazitäten zu erhöhen und für die Patienten die Wartezeiten zu verkürzen, so Svenja Heine, Leiterin des Spenger Testzentrums.

MEHR ZUM THEMA Neues Domizil bietet mehr Platz als die Spenger Stadthalle – Öffnungszeiten werden in Kürze ausgeweitet Jetzt wird in der Realschule getestet

Für die administrativen Aufgaben sei das Testzentrum mit einem festen Helferstamm sehr gut gerüstet, es fehle jedoch an qualifiziertem Personal aus dem Gesundheitsbereich, um die Abstriche vorzunehmen. Alten- und Krankenpfleger, Arzthelfer und Sanitäter, aber auch Rentner aus dem medizinischen Bereich dürfen sich angesprochen fühlen.

Kontakt: rosen@apotheke-spenge.de