Teure Lebensmittel: Höxter-Tisch vor großen Herausforderungen

Höxter

Die ersten Bedürftigen stehen an diesem Dienstag bereits um 7 Uhr vor der Eingangstür. Hauptsache, man sichert sich einen guten Platz. Als um 9 Uhr das ehrenamtliche Team des Vereins Höxter-Tisch am Petriwall 17 alles bereitgestellt und sortiert hat, ist der Andrang groß. „Seit dem Krieg in der Ukraine haben wir hier auch viele Flüchtlinge von dort, die in der Region untergebracht sind und uns aufsuchen“, betont die Vorsitzende Gabriela Stiewe.

Von Harald Iding