Wursthersteller tritt auf die Kostenbremse

Versmolder Unternehmen TFB spricht von Mehrausgaben in zweistelliger Millionenhöhe – Sprecher betont: „keine Schieflage“

Versmold

Der für seine Marke Reinert bekannte Versmolder Wurstwarenhersteller „The Family Butchers“ (TFB) hat mit „in zweistelliger Millionenhöhe“ gestiegenen Energiekosten und Rohstoffpreisen zu kämpfen. Die Geschäftsführung der Nummer zwei der Branche in Deutschland (2400 Mitarbeiter/700 Millionen Euro Umsatz) informierte die Mitarbeiter jetzt in einem Brief über die „wirtschaftlich sehr angespannte Lage“.