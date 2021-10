TH OWL: Höxter ist bei Erstsemestern beliebt

Das Wintersemester an der Technischen Hochschule OWL in Höxter startet. Online wurden die Erstsemester bereits begrüßt. Die TH teilte am Freitag mit, dass sich bis zum 15. Oktober noch weitere Studierende einschreiben können.

„Herzlich willkommen an der TH OWL!Für alle Erstsemester, die zum Wintersemester 2021/22 ihr Studium an der TH beginnen, haben wir eine zentrale Webseite erstellt“, so die TH.

„Die Hochschule in Höxter hat dieses Jahr besonders viel Zuspruch bekommen“, berichtetet TH-Sprecherin Bianca Lukas auf WB-Anfrage. Erst nach Einschreibeende könne eine genau Zahl der Studienanfänger veröffentlicht werden. In den Vorjahren waren immer um die 220 Erstsemester in Höxter begrüßt worden. Für alle, die zum Wintersemester 2021/22 ihr Studium beginnen, hat die TH eine zentrale Webseite erstellt (www.th-owl.de/studium/studienstart). Hier stehen gebündelt wichtige Infos zu Terminen, Vorkursen, Fachbereichen und vieles mehr rund um den Studienstart an der TH OWL.