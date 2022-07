„The Blue Stars“ spielen am 14. Juli in Bad Lippspringe

Henrik Fahrenhorst an den Drums, Tom Baer am Bass sowie Sänger und Gitarrist Wolfgang Flammersfeld nehmen das Publikum mit auf eine Reise in ihre ganz eigene, rockige Blues-Welt. Songs von Stevie Ray Vaughan oder Jimmy Hendrix finden sich ebenso im Programm wie eigene Auslegungen von traditionellen Blues-Stücken. Über den Tellerrand hinaus geht es zum Beispiel mit der Interpretation des Rolling Stones-Titels „You can’t always get what you want“ und den Eigenkompositionen von Wolfgang Flammersfeld.

Für Jahreskarten-Inhaber und Kinder bis einschließlich 17 Jahre ist der Eintritt zum Feierabend-Konzert wie gewohnt kostenfrei. Jahreskarten-Inhaber können die Gartenschau von 17.30 bis 18.30 Uhr vom Haustenbecker Weg aus betreten. Alle anderen Besucherinnen und Besucher nutzen wie gewohnt den Haupteingang in der Lindenstraße 1a und zahlen ab 17 Uhr 7,50 Euro.

Nähere Informationen zu allen Konzerten der Reihe und zur Gartenschau gibt es unter www.gartenschau-badlippspringe.de.