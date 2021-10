Theater AG tritt wieder auf

Darum geht es laut einer Pressemitteilung der AG im aktuellen Stück: Der schwule Jungbauer Jonathan Dippelmann steckt in der Patsche. Wenn er nicht schnellstmöglich eine Frau vor den Altar bekommt, geht sein elterlicher Hof an seine zynische Schwester. Doch Jonathans schräger Partner Detlef ist sicherlich nicht das, was die strenge Mutter Ruth sich als Schwiegertochter vorstellt.

Deshalb geht Jonathan kurzerhand eine Scheinehe mit der polnischen Pflegekraft seines schwerhörigen Opas ein. Doch immer mehr unvorhergesehene Zwischenfälle bringen ihn in Schwulitäten. Sein Partner Detlef muss sich in Frauenkleider schmeißen und die polnische Schwiegermutter mimen, die frisch Vermählte wird mit dem Knecht im Heu erwischt – und dann steht auch noch die echte Mutter aus Polen in der Tür.

Premiere in der Aula der Eggeschule

Das Stück wird in der Aula der Eggeschule, die ehemalige Hauptschule in Peckelsheim, gespielt. Die Premiere wird am Freitag, 7. Januar 2022, gefeiert. Weitere Termine sind am Samstag, 8. Januar 2022, am Freitag, 14. Januar 2022, und am Samstag, 15. Januar 2022. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt zum Stück beträgt acht Euro pro Person. Karten gibt es ab Montag, 15. November, im Vorverkauf in der Hirsch-Apotheke in Peckelsheim, Lange Torstraße 5.

Auf der Internetseite der Theater AG „Vorhang Auf“ sowie auf der Facebook-Seite der AG finden sich auch alle aktuellen Daten: www.theater-peckelsheim.de oder www.facebook.com/Vorhangaufpeckelsheim.