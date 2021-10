„Theater diskriminiert Schulkinder“

Bielefeld

Theaterbesucher brauchen in NRW auf Sitzplätzen keine Schutzmasken mehr zu tragen. So sieht es die Corona-Schutzverordnung für Besucher vor, die geimpft, genesen oder getestet sind. Doch nicht alle Häuser ermöglichen allen die Maskenfreiheit – das sorgt für Ärger. In Bielefeld wird zum Beispiel unterschieden, ob Kinder als Klasse oder privat kommen.

Von Christian Althoff