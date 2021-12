„Theater-Exil“ führt eigenes Stück auf

Mit „Die Häutung. Zwei Generationen-zwei Welten-kein Ausweg“ tritt die professionelle Theatercompagnie „Theater-Exil“ an diesem Donnerstag, 16. Dezember, in der Kulturwerkstatt unter diesem Namen erstmals mit einem eigenen Stück in Erscheinung.

Ziel des neu gegründeten Ensembles ist es, eine Theaternische zu errichten, in der Zeitströme ästhetisch und vor allem komplex aufgegriffen und in einem künstlerischen Gesamtwerk transparent gemacht werden. Hinter „Theater-Exil“ stecken der Schauspieler Marius Meschede, die Regisseurin und Schauspielerin Ann-Britta Dohle und der Musiker René Madrid. Die Häutung“ – ihr erstes selbst geschriebenes Drama – ist ein Spiel der Irritationen um die Wahrheit. Eine erschreckend gut konservierte Haltung faschistischer Überzeugungen trifft auf die Doppelmoral heutiger „Friedensmissionen“ in Sachen Rüstungsexport.

Vorab wird ein Kurzfilm zum Thema „Identität“ von und mit Lisa Hofmann und Luzi Madrid Villanueva gezeigt.

Die Doppelpremiere von dem zeitgenössischen Drama „Die Häutung“ und dem Kurzfilm findet an diesem Donnerstag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr in der Kulturwerkstatt, Bahnhofstraße 64, statt. Die zweite Aufführung ist am Freitag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr. Es gilt die 2Gplus-Regel. Karten für 18 Euro (ermäßigt 13 Euro) gibt es im Ticket-Center am Marienplatz, Tel. 05251/299759, und an der Abendkasse.