„Theater im Park“ startet

„Vorhang auf“, heißt es am Freitag, 4. Februar, erstmalig in den Brunnenarkaden in Bad Driburg. Dann startet die neue Reihe „Theater im Park“.

Auf Initiative der Bad Driburger Touristik GmbH konnte das Zimmertheater aus Höxter für zunächst vier Spieltermine gewonnen werden. Bei diesem Format erwartet die Gäste Theater, Kleinkunst, Comedy und Kabarett.

Im Laufe der Veranstaltungsreihe treten neben den beiden ausgebildeten Schauspielern Stefan Marx und Simon Hillebrand des Zimmertheaters Höxter professionelle Gastkünstler auf, die die Gäste für einen Abend in eine andere Welt entführen werden.

„Wir freuen uns sehr, über die Zusage des Zimmertheaters in den Brunnenarkaden zu spielen. Zudem besteht der Wunsch des Theaters, Driburg als feste Spielstätte zu etablieren. So können wir auch langfristig ein abwechslungsreiches Kulturprogramm anbieten.“ berichtet Daniel Winkler, Geschäftsführer der Bad Driburger Touristik GmbH.

Die Reihe startet am Freitag, 4. Februar, um 19.30 Uhr mit der Premiere des Zimmertheaters mit dem Titel „Szenische Märchenlesung – Es war zweimal...“.

Ein Abend im Zeichen der bekanntesten Werke der Brüder Grimm. Und das nicht nur für Kinder. Simon Hillebrand und Stefan Marx zeigen einen bunten Mix mit vielen schauspielerischen und komödiantischen Einlagen.

16 Märchen, mehr als 30 verschiedene Rollen und alles für gerade einmal zwei Schauspieler.

Ebenfalls im Februar wird der Kabarettist Stephan Bauer in Bad Driburg zu Gast sein.

Am Donnerstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr wird er mit seinem Programm „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ in den Brunnenarkaden auftreten.

Frauen brauchen Männer und umgekehrt! Doch wenn die Frau den Rasen mäht und der Mann sie mit Sonnenschirm begleitet, ist irgendwas nicht richtig. Männer stehen heute dagegen morgens im Bad und denken: „Unterhose richtig herum angezogen – Tagesziel erreicht.“ Man denkt: „Herr lass‘ Hirn vom Himmel fallen. Oder Steine. Hauptsache, Du triffst.“ Stephan Bauers neues Programm ist ein Lichtblick. Ein Mikrofon, ein Barhocker und zwei Stunden Pointen Schlag auf Schlag. Und für das Publikum zwei Stunden Lachen ohne Atempause.

Der Einlass ist um 19 Uhr, der Eintrittspreis beträgt 25 Euro, 24 Euro ermäßigt für Schüler (bis einschließlich 16 Jahren) und Studenten, Kurkarteninhaber und Menschen mit Schwerbehinderung.

Die Tickets sind online unter www.bad-driburg.com, in der Tourist -Information und für Kurzentschlossene an der Abendkasse erhältlich. Am Veranstaltungstag gilt die 2G plus Regel.

Foto v.l.: Simon Hillebrand und Stefan Marx vom Zimmertheater Höxter laden herzlich zur neuen Veranstaltungsreihe „Theater im Park“ in die Brunnenarkaden Bad Driburg ein.