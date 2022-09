Theaterbesucher buchen Tickets oft kurzfristiger

Festlicher Auftakt der Theater- und Konzertfreunde Bielefeld Thekos am 3. September in der Oetkerhalle. Nicht nur die Bielefelder sehnen sich danach, wieder anregende Theater- und Konzertabende zu erleben. Mehrere Häuser in OWL verzeichnen beim Publikum eine große „Theaterlust“.

Foto: Thomas F. Starke