Theatergruppe verschiebt Aufführungen

„Die Gesundheit geht vor“, teilt die Theatergruppe „Vorhang Auf“ aus Peckelsheim mit. Aus diesem Grund hat sich die Theatergruppe dazu entschlossen, die geplanten Aufführungstermine im Januar abzusagen und diese in den April zu verschieben.

„Vorhang Auf“ tritt nicht im Januar in Peckelsheim auf – neue Termine im April

Die Premiere ist nun für Freitag, 1. April, geplant. Die zweite Aufführung findet am Samstag, 2. April, statt. Zwei weitere Aufführungen folgen am Freitag und Samstag, 8. und 9. April.

Mit der 22. Spielzeit begibt sich die Theater-AG „Vorhang Auf“ Peckelsheim auf den Bauernhof – coronakonform an die frische Luft. „Ein Hof voller Narren“ ist eine turbulente Verwechslungskomödie in drei Akten von Winnie Abel. Zum aktiven Team zählen Paul Arens, Lisa Soboll, Elke Wieners, Jonas Kaufmann, Ilga Michels, Christian Haak, Anna Legge, Mareike Dilli, Sylvia Vetter, Tanja Rebmann, Daniel Rebmann und Diana Temme.

Alte gegen neue Eintrittskarten tauschen

Ab dem 17. Januar 2022 können Gäste die bereits erworbenen alten Eintrittskarten in der Hirsch-Apotheke Peckelsheim (Lange Torstraße 5) gegen neue Eintrittskarten eintauschen oder sich den Kaufpreis erstatten lassen. Gäste, die ihre Karten online gekauft haben, senden bitte eine E-Mail an karten@theater-peckelsheim.de mit Angabe des gewünschten neuen Aufführungsdatums oder einer Bankverbindung, an die das Eintrittsgeld zurücküberwiesen werden soll.

Die aktuellen Termine finden Interessierte auf der Homepage der Theatergruppe „Vorhang Auf“ (www.theater-peckelsheim.de) sowie auf der Facebook-Seite von „Vorhang Auf“.