Schauspieler Albert Florath galt als „König der Nebenrollen“

Viele kennen Albert Florath noch aus der legendären Heinrich-Spoerl-Verfilmung „Die Feuerzangenbowle“ (1944). Unvergessen ist die Anfangsszene, die den einstigen Staatsschauspieler in einer leicht beschwipsten Altherrenrunde zeigt. Am Ende geht ihr Plan auf, und Heinz Rühmann drückt als Dr. Johannes Pfeiffer spaßeshalber noch einmal die Schulbank.

Todestag jährt sich zum 65. Mal – Theaterlust in Delbrück geweckt

Schauspieler Albert Florath (rechts) an der Seite von Romy Schneider und Willy Fritsch im Film „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ aus dem Jahr 1953.

Vor genau 65 Jahren ist Florath, der König der Nebendarsteller, in der der Nähe von Stuttgart gestorben. Was nur wenige wissen: Seine Liebe zu Theater und Bühne wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Delbrück geweckt!