Theaterstück der Kuscheltiere

Es ist der letzte Tag im Land „Fantasien“. Bär Bruno, Konsolenheld Mario, Einhorn und Tiger betreten die Theaterbühne. Im Publikum sitzen Thoon Su, Armela, Lea, Maxim, Mirella, Luna, Milana und Kilian. Als der finale Vorhang fällt, endet auch die spielzeugfreie Zeit in der evangelischen Kindertageseinrichtung Laubhütte in Stukenbrock.

Projektwochen der spielzeugfreien Zeit in der Kita Laubhütte in Stukenbrock beendet

Seit dem 25. April hatten die 20 Kinder der Bärengruppe von Angelika Büscher und die 22 Kinder der Tigerentengruppe von Susanne Schmidt auf sämtliches Spielzeug verzichtet. Übrig blieben nur Decken, Kissen, Stühle, Tische, Matten, Schränke und Regale. „Am 20. April hatten wir damit angefangen, das Spielzeug in Umzugskartons zu packen und in die Abstellräume zu bringen. Dabei ging es demokratisch zu. Im Morgenkreis wurde über drei Sachen abgestimmt. Das Spielzeug mit den meisten stimmen kam weg“, sagt Angelika Büscher. Fünf Tage lang ging das so, als erstes wurden Malstifte und Blätter abgegeben. „Dann haben sich einige gefreut, dass Lego endlich weg ist – andere hingegen waren traurig“, so Angelika Büscher.