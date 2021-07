Vergiftete Pausenbrote: Noch viel mehr Opfer vermutet

Schloß Holte-Stukenbrock/Bielefeld (WB/dpa). Im Fall der mit Gift versetzten Pausenbrote in der Armaturenfabrik Ari in Schloß Holte-Stukenbrock liegt ein Gutachten des Landeskriminalamtes vor. Demnach wollen die Ermittler 21 Fälle, in denen Mitarbeiter vor Eintritt in den Ruhestand verstorben sind, betrachten. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld am Mittwoch mit.