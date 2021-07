Alles beginnt am 30. Januar 1992

Sorge (heute 58 Jahre alt) ist seit Boris Beckers Wimbledon-Sieg 1985 mit dem Tennis-Virus infiziert, schlägt auch heute noch für die Herren 55-Mannschaft der TG Hörste auf. Er hat seit der Premiere 1993 kein Turnier verpasst, auf dem Gelände den Zuschauern die Reize der Stadt Halle und der Region näher gebracht – und als Fan viele große Spiele live auf dem Centre Court miterlebt. »Wir haben oft Plätze in den ersten Reihen gehabt. Man kann das Gras riechen. Ein ganz anderes Gefühl, als Tennis im Fernsehen zu verfolgen.« Als Fan bleiben vor allem die Auftritte von Boris Becker (»Boris hat eine ganz spezielle Aura. Er hat allen deutschen Tennisfans gezeigt, dass es sich lohnt, auf dem Platz zu kämpfen«) in Erinnerung – und der erste große Sieg von Lokalmatador Hendrik Dreekmann auf dem Außenplatz gegen Brad Gilbert. Doch das erste Turnier beginnt für Olaf Sorge mit einer Enttäuschung. »Als Andre Agassi sein Spiel gegen Charly Steeb begonnen hat, musste ich das Stadion verlassen. Ich habe mir die Dauerkarte mit einem Kollegen geteilt und meine Zeit war um 16 Uhr abgelaufen.« Somit ist die einzige Chance, den Superstar live zu sehen, vertan. Agassi, das erste große GWO-Zugpferd, verliert sein Auftaktmatch und spielt danach nie wieder in Halle. Unvergessen bleibt auch ein Anruf von Turnier-Direktor Ralf Weber im Jahr 1994. Sorge: »Ich war im Sportamt beschäftigt und es musste geklärt werden, ob ein Hubschrauber in der benachbarten Osningkampfbahn starten und landen kann.« Es ist möglich, und so wird der erste Sieger Henri Leconte an einem Donnerstagabend zur Sendung »Schreinemakers live« nach Köln geflogen, um Werbung für die Gerry Weber Open zu machen.

Viele Jahre später ist Olaf Sorge mit dem goldenen Buch der Stadt Halle in der Hand dabei, als Roger Federer die nach ihm benannte Allee einweiht. »Roger hat sich nicht nur schnell ins Buch eingetragen, sondern sich Zeit genommen. Man hat gemerkt, dass dieser Termin auch für ihn etwas Besonderes war.« Sorge lernt den GWO-Rekordsieger als »höflichen Menschen ohne Starallüren« kennen.

Olaf Sorge nimmt seinen Sohn Jannik (heute 27 Jahre) schon als kleinen Jungen mit zu den Gerry Weber Open. Mit elf Jahren ist dieser erstmals als Balljunge mittendrin statt nur dabei und seit 2010 als Linienrichter im Einsatz. Seinen ganz speziellen GWO-Moment erlebt Jannik Sorge bei einem Show-Doppel, als ihm Julia Görges »bei Einstand« ihren Schläger in die Hand drückt. »Eigentlich sollte ein Balljunge einspringen. Doch der hatte Angst« erinnert sich der Verbandsliga-Spieler an seinen großen Auftritt. Sorge schlägt gegen Andrea Petkovic einen Aufschlag-Winner – und so wird an diesem Tag auch ein Linienrichter von den Fans im Stadion gefeiert.

Tickets gewinnen

