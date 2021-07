Baumschule unterstützt Weihnachtsspendenaktion für das McDonald-Elternhaus

Delbrück/Bad Oeynhausen (WB). Die Baumschule Franzsander aus Delbrück (Kreis Paderborn) nutzt ihren Weihnachtsbaumverkauf traditionell, um eine gute Sache zu unterstützen. In diesem Jahr ist es die WESTFALEN-BLATT-Weihnachtsspendenaktion für das Elterhaus an der Kinderherzklinik in Bad Oeynhausen.