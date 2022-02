Themenvielfalt von Aatal bis Verkehr

Bad Wünnenbergs Bürgermeister und Ortsvorsteherin informieren in digitaler Bürgerversammlung

Bad Wünnenberg

Aatal, Iserkuhle, Rathaus, Verkehrskonzept – es war ein Streifzug durch eine Vielzahl von Themen, die auf der Agenda in Bad Wünnenberg stehen. Am Mittwochabend feierte im Spanckenhof eine digitale Bürgerversammlung für die Kernstadt Premiere. Bürgermeister Christian Carl und Ortsvorsteherin Maria Junge (beide CDU) informierten übers Internet und unter der Moderation von Heiko Appelbaum über aktuelle Entwicklungen. Etwa 300 Bürgerinnen und Bürger waren dabei und machten auch von der Möglichkeit Gebrauch, per E-Mail Fragen zu stellen.

Von Marion Neesen