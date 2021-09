Thomas Bischoff führt Herforder SPD

Herford

Die SPD Herford hat einen neuen Vorsitzenden. Mit 33 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen wählte am Freitagabend die Delegiertenversammlung im Grüngold-Haus Thomas Bischoff an die Spitze des Stadtverbands. Ohne Gegenkandidaten angetreten, erhielt Bischoff also nur 61 Prozent der Stimmen.

Von Stefan Wolff