Thomas Cillessen ist neuer Berater

Für diese Art von Beratung hat sich der Begriff Peer-Beratung etabliert. Eine solche Beratung wird es künftig in der Stadt Bad Driburg geben. Hierzu haben die Stadt Bad Driburg und die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Höxter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes eine Kooperation geschlossen.

„Peer-Beraterinnen und -berater sind Menschen mit Behinderungen, die andere Betroffene mit Behinderungen beraten. Sie sind somit Expertinnen und Experten in den Angelegenheiten und Problemen, mit denen Menschen mit Behinderung konfrontiert werden“, erläutert Matthias Daniel, Fachberater der EUTB im Kreis Höxter. Die Beratung erfolge somit auf Augenhöhe, wenn es zum Beispiel um Fragen zum Schwerbehindertenrecht oder -ausweis gehe.

Thomas Chillessen wieder beratend tätig

Thomas Cillessen, der bereits 2021 als Ansprechpartner für die Menschen mit Handicaps der Stadt Bad Driburg zur Verfügung stand, wird nun als ehrenamtlicher Mitarbeiter der EUTB wieder in Bad Driburg als Berater tätig sein. Das Angebot ist offen für alle Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige, unabhängig von der Art der Behinderung.

„Über diese Kooperation haben wir einen guten Weg gefunden, unser Angebot der Teilhabeberatung in Bad Driburg zu erweitern“, erläutert Bürgermeister Burkhard Deppe. „Die UN-Behindertenrechtskonvention sieht eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung vor. Die Peer-Beratung hilft dabei, diese umzusetzen.“

An jedem letzten Donnerstag im Monat wird die Peer-Beratung im Bad Driburger Rathaus in der Zeit von 14 bis 16 Uhr (erstmals am 27. Januar) durchgeführt. Zusätzlich berät Thomas Cillessen einmal monatlich im barrierefreien Freizeittreff „Treff“ der Lebenshilfe Brakel, Mühlenstraße 15 a in Bad Driburg. Dies an jedem letzten Mittwoch im Monat (erstmals am 26. Januar) in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. „Ich freue mich, gemeinsam mit der EUTB Höxter den Bürgerinnen und Bürgern in Bad Driburg wieder mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen“, sagt Thomas Cillessen.

Weitere Informationen zum Beratungsangebot finden Interessierte im Internet unter www.teilhabeberatung-hoexter.de.

Thema Teilhabe und Rehabilitation

Zusätzlich zur Peer-Beratung durch Thomas Cillessen bietet die EUTB Höxter Außensprechstunden von Matthias Daniel rund um das Thema Teilhabe und Rehabilitation an. Die EUTB berät auch im Vorfeld der Beantragung von Leistungen über mögliche Hilfen und die jeweilige Zuständigkeit. Ratsuchende werden gebeten, vorab telefonisch unter der Telefonnummer 05271/36675 oder per E-Mail unter teilhabeberatung-hoexter@paritaet-nrw.org einen Beratungstermin für das Gespräch mit Thomas Cillessen oder Matthias Daniel (EUTB) zu vereinbaren. Die Beratung wird unter den jeweils geltenden Regelungen der Corona-Schutzverordnung veranstaltet. Die Beratung ist kostenfrei.