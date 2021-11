Thorarolle vor den Nazis gerettet

Das Verlesen von Abschnitten aus der Thora, den fünf Büchern Moses aus der hebräischen Bibel, steht im Mit­tel­punkt des jüdischen Gottesdienstes. Aufbewahrt werden die hand­geschrie­benen Pergament­rollen, umkleidet mit bestickten Samtmänteln und oft mit Silberschmuck verziert, in einem Schrein an der Stirnseite von Syna­gogen. So war es auch in dem kleinen Bethaus in der Borgen­treicher Gos­sen­straße – bis am 10. No­vem­ber 1938 eine Horde von SA-Männern, angeführt von Bürgermeister Franz Woker, die ge­samte Innen­ein­richtung kurz und klein schlug und auf der Straße verbrannte.

In der United Hebrew Congregation in Joplin, im US-Bundesstaat Mis­souri, wird die Thorarolle aus Borgentreich aufbewahrt und ist in Gebrauch. Es ist die kleinere rechts in dem offenen SchreinDas Gebäude der Martin Levy (Löwy), 1923-2010, und Judy Levy (1922-2008), geboren als Ursel Weil.

Nachdem der Druck auf die wenigen jüdischen Familien in Borgentreich und den umliegenden Orten seit Mo­na­­­ten immer stärker geworden war und Schlimmeres zu befürchten stan­d, hatte der Kaufmann Salomon Löwy aus Bühne die aus dem 18. Jahr­hun­dert stammende Thorarolle bereits im Vorfeld aus der ungeschützten Syna­goge geholt und bei sich zu Hause in Sicherheit gebracht.

Auch hatte er bereits 1937 seinen 14-jährigen Sohn Martin zu entfernten Verwand­ten nach Butler im US-Bundesstaat Missouri ge­bracht, war aber selber zu seiner Frau Rosa nach Bühne zurück­gekehrt, weil er sich als Frontkämpfer des Er­sten Weltkriegs und Träger des Eiser­nen Kreuzes sicher fühlte. Mit der ver­­ord­neten Schließung aller jüdi­schen Ge­schäfte wurde den Löwys jedoch wenig später ihre Existenz­grund­lage entzogen, desgleichen ihren Borgen­treicher Bekannten Karl und Selma Weil.

Nach den Aus­schrei­tungen der „Kristallnacht“, in deren Ver­lauf auch ihre Woh­nungen verwü­stet worden waren, suchten sowohl die Löwys als auch die Weils, wie viele jüdische Familien aus Land­ge­mein­den, Zu­flucht in der Anonymität einer Groß­stadt, wo über­dies größere jüdische Gemeinden mit Hilfsein­rich­tungen bestanden. Von Essen aus ge­lang es Salomon Löwy, in einer Kiste mit Kleidung, Bettwäsche und ande­ren Haushaltsgegenständen auch die Borgen­treicher Thorarolle an seinen Sohn in Amerika zu schicken.

Inzwi­schen ebenfalls zur Auswan­derung entschlossen, erhielten Salo­mon und Rosa Löwy schließlich ein Einreise­visum für die USA und konn­ten noch Ende 1940 über Spanien aus dem Dritten Reich entkommen.

Karl Weil, als Soldat im Ersten Welt­krieg eben­falls mit dem Eisernen Kreuz ausge­zeichnet, musste noch er­leben, dass die Namen seiner beiden gefallenen Brüder auf dem neu errich­teten Borgentreicher Ehrenmal am Lehmberg weggelassen waren, bevor er mit seiner Frau Selma und ihrer Tochter Ursel 1939 nach Köln ver­zog.

Bemühungen um ein ameri­kani­sches Visum hatten zwar Erfolg, und Tochter Ursel Weil konnte 1940 nach New York ausreisen. Ihre Eltern konnten jedoch von der für 1942 erteilten Ein­reise­geneh­mi­­gung keinen Gebrauch mehr machen.

Karl und Selma Weil waren bereits im Ok­tober 1941 mit allen Kölner Juden in das Ghetto von Lodz im besetzten Polen deportiert worden. Anfang Mai 1942 wurden beide im nahegelegenen Vernich­tungs­lager Chelm­no (Kulm­hof) ermordet.

Martin Levy (wie er inzwischen hieß) wurde 1943 zum amerikanischen Militärdienst eingezogen und stieß mit seiner Einheit von der Landung in der Normandie bis in den Harz vor, wo sie das Kriegs­ende erlebten. De­mo­bilisiert suchte er auf dem Rück­weg nach Missouri in New York Ursel Weil auf, die dort ein Aus­kom­men als Dienstmäd­chen ge­funden hat­te. Die beiden kannten sich von Kind­heit an und hatten zu­sam­men die „Rek­­torats­schu­le“ im Steinernen Haus in Borgen­treich be­sucht.

Seine Fa­milie finan­zier­te Judy, so ihr ameri­kanisierter Vorname, bald darauf die 2000 Kilometer lange Eisen­bahnreise in den Mittleren Westen der USA, und die bei­den heirateten im Sommer 1946. Ihre beiden Söhne ergriffen aka­de­mi­sche Berufe, aber das von jü­dischen Ein­wan­de­rern aus Bühne be­gründete Tex­tilge­schäft führte Martin Levy bis 2002, kurz vor seinem 80. Ge­burts­tag, wei­ter.

Die Bor­­gen­trei­cher Torahrolle hatte schon sein Vater, da in Butler, einer Kleinstadt von 4000 Einwoh­nern, keine jüdische Gemein­de be­steht, an die Synagoge im nahe­gele­ge­nen Joplin abgegeben,. Sie ist dort bis heute in Ge­brauch.

Das Gebäude der Borgen­treicher Sy­na­goge, deren Aussehen nur in einer Zeichnung überliefert ist, sollte übri­gens nicht nur die „Kristallnacht“, sondern auch die weitgehende Zer­störung der Stadt 1945 überstehen. Es diente in der Kriegs- und Nachkriegs­zeit als La­ger­raum und wurde erst während der 1950er Jahre abgerissen, um der Er­weiterung eines Einzel­handels­ge­schäfts Platz zu machen.