Thünemann berichtet über JVA

Ehemaliger Rahdener Pfarrer besucht den Religionsunterricht an der Sekundarschule

Rahden

Nachdem Stefan Thünemann 14 Jahre als Gemeindepfarrer in Rahden tätig war, wollte er etwas anderes kennen lernen und sich beruflich verändern. Seit 2013 ist er als Gefängnispfarrer in der JVA in Herford für rund 270 jugendliche Inhaftierte zuständig.