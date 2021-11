Thünen-Institut zieht ins Marktquartier

Höxter

Erster Leiter des Thünen-Instituts für Innovation und Wertschöpfung in ländlichen Räumen, das in Höxter am Marktplatz entsteht, ist Prof. Dr. Christian Hundt. Er hatte sich in einem gemeinsam durchgeführten Berufungsverfahren des Thünen-Instituts und der Leibniz Universität Hannover durchgesetzt und erhält in Hannover nun gleichzeitig eine Professur für Wirtschaft in ländlichen Räumen. Das bestätigte das Thünen-Institut dem WB.

Von Michael Robrecht