Tic-Tac-Toe-Muster in den Lack gekratzt

Gleich sechs Autos sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Bielefeld zerkratzt worden. Der oder die unbekannten Täter brachten ein so genanntes „Tic-Tac-Toe“-Muster auf, ein Doppelkreuz, das Grundlage für ein Strategiespiel für zwei ist.

Alle sechs Fälle ereigneten sich in den Straßen Am Pfarracker, Westerfeldstraße und Hohes Feld. Eine Bielefelderin hatte ihren BMW Mini am Sonntag um 18 Uhr Am Pfarracker, unweit der Talbrückenstraße, geparkt. Als sie Montagmorgen um kurz vor 7 Uhr zu ihrem Wagen ging, entdeckte sie an der Fahrertür die Kratzer im Tic-Tac-Toe-Muster.

Die Fahrerin eines VW Lupo hatte ihr Auto am Sonntag um 2 Uhr ebenfalls Am Pfarracker, nahe der Straße Liethstück, abgestellt. Sie stellte die Beschädigungen am Montag gegen 8.30 Uhr fest.

An der Westerfeldstraße, im Bereich des Horstheider Wegs, wurde zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Montagmorgen ein in einer Parkbucht geparkter Skoda Fabia zerkratzt, hier fand sich das Muster auf der zur Straße gerichteten Fahrertür. Im Bereich Stapelbrede waren im gleichen Tatzeitraum die Fahrertür eines VW Passat und in Höhe der Apfelstraße die Fahrertür eines 3er BMW von den Sachbeschädigungen betroffen. An den fünf Fahrzeugen befanden sich auswärtige Kennzeichen.

An der Straße Hohes Feld schließlich wurde die zum Gehweg gerichtete Fahrertür eines Mercedes 203 mit Bielefelder Kennzeichen zerkratzt. Auch diese Tat ereignete sich in der Nacht zu Montag. Die Polizei, Telefon 0521/5450, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Vergleichbare Sachbeschädigungen gab es zu Jahresbeginn in Heidelberg: Dort war das Muster in 34 Fahrzeuge geritzt worden. Im Februar beobachtete dann eine Zeugin einen 70-Jährigen, der das Doppelkreuz an einem frühen Sonntagmorgen in die Motorhaube eines Autos kratzte; der Mann wurde gefasst.